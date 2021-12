‘È stata la mano di Dio’ candidato ai Golden Globe come miglior film straniero

ROMA – Paolo Sorrentino prosegue il suo percorso verso gli Oscar 2022. ‘È stata la mano di Dio‘ è stato infatti candidato ai Golden Globe come miglior film straniero. Ad annunciarlo, a Los Angeles, la presidente della Hollywood Foreign Press Association, Helene Hoehne, insieme a Snoop Dogg. La cerimonia di premiazione dei Golden Globe avrà luogo il 9 gennaio 2022, mentre la shortlist degli Oscar 2022 verrà resa nota il 21 dicembre.

Nella categoria miglior film straniero dei Golden Globe, candidato anche ‘Madres Paralelas‘ di Pedro Almodovar, grazie al quale Penelope Cruz si è aggiudicata la Coppa Volpi durante l’ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

DI COSA PARLA ‘È STATA LA MANO DI DIO’

‘È stata la mano di Dio’, presentato all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, è un’opera fortemente autobiografica che, mischiando elementi reali e fantasia, ripercorre gli anni giovanili di Sorrentino, nella tumultuosa Napoli degli Anni 80 in fermento per l’arrivo di Maradona, colui che, a suo modo, gli avrebbe salvato la vita.

Il regista è infatti sopravvissuto alla morte dei genitori, avvenuta per avvelenamento da monossido di carbonio a causa di una fuga di gas, durante un soggiorno a Roccaraso, perché aveva deciso di restare a Napoli per andare a vedere il suo idolo calcistico allo stadio. All’epoca aveva 17 anni. Il regista ha ricordato il triste evento che ha segnato la sua vita (e che in parte ha determinato la sua scelta di diventare regista), durante il toccante discorso di ringraziamento per il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, assegnatogli alla Mostra del Cinema di Venezia.

‘È stata la mano di Dio‘ si è aggiudicato anche un altro importante riconoscimento della kermesse: il Premio Marcello Mastroianni, per il migliore giovane attore emergente, assegnato a Filippo Scotti, che nel film interpreta l’adolescente Fabietto (Filippo Scotti), alter ego del regista, in bilico tra un doloroso presente e un futuro nebuloso, ma carico di speranze.

GOLDEN GLOBE, I CANDIDATI CINEMA

Miglior film drammatico

Belfast

Coda

Dune

King Richard – Una famiglia vincente

Il potere del cane

Miglior film commedia o musical

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, tick… Boom!

West Side Story

Miglior regista

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

Steven Spielberg – West Side Story

Denis Villeneuve – Dune

Miglior attore in un film drammatico

Mahershala Ali – Il canto del cigno

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Will Smith – King Richard. Una famiglia vincente

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Miglior attrice in un film drammatico

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Lady Gaga – House of Gucci

Kristen Stewart – Spencer

Miglior attore in un film commedia o musical

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Peter Dinklage – Cyrano

Andrew Garfield – t ick, tick… Boom!

Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Anthony Ramos – Sognando a New York – In the Heights

Miglior attrice in un film commedia o musical

Marion Cotillard – Annette

Alana Haim – Licorice Pizza

Jennifer Lawrence – Don’t Look Up

Emma Stone – Crudelia

Rachel Zegler – West Side Story

Miglior attore non protagonista

Ben Affleck – The Tender Bar

Jamie Dorman – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – Coda

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista

Caitriona Balfe – Belfast

Arianna DeBose – West Side Story

Kirsen Dunst – Il potere del cane

Aunjanue Ellis – King Richard. Una famiglia vincente

Ruth Negga – Passing

Miglior sceneggiatura

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Adam McKay – Don’t Look Up

Aaron Sorkin – Being the Ricardos

Miglior colonna sonora

Alexandre Desplat – The French Dispatch

Germaine Franco – Encanto

Jonny Greenwood – Il potere del cane

Alberto Iglesias – Madres paralelas

Hans Zimmer – Dune

Miglior canzone originale

“Be Alive” – King Richard – Una famiglia vincente

“Down to Joy” – Belfast

“Every Letter” – Cyrano

“Here I Am (Singing My Way Home)” – Respect

“No Time to Die” – No Time to Die

Miglior film d’animazione

Encanto

Flee

Luca

My Sunny Maad Raya and the Last Dragon

Miglior film straniero

Drive my Car

È stata la mano di Dio

A Hero

Madres paralelas

Scompartimento n. 6