Sorrentino vince a Venezia: “Sono a mio agio nel mondo solo quando giro un film”

VENEZIA – “Ho capito adesso dopo tanti anni che mi schernivo dicendo che il cinema non mi piaceva, che invece sono a mio agio nel mondo solo nel lasso di tempo tra quando dico azione e quando dico stop. Per il resto del tempo sono a disagio. Tra sei mesi saprò cosa mi ha dato questo film. Condividere cose personali non è liberatorio o terapeutico, ma sto iniziando ad annoiarmi dei miei dolori, abbracciando una certa felicità”. Sono le parole di Paolo Sorrentino nella conferenza stampa che ha seguito la cerimonia di premiazione della selezione ufficiale della Mostra del cinema di Venezia. Il suo film ‘È stata la mano di Dio’ si è aggiudicato il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e il Premio Marcello Mastroianni, assegnato a Filippo Scotti, migliore giovane attore emergente.

