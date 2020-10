Roma, anche il presidente della Sampdoria Ferrero pronto a correre per il Campidoglio: “Vinco a mani basse”

ROMA – Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, sta pensando a candidarsi sindaco di Roma. “Mi hanno chiesto di candidarmi sindaco di Roma, già quattro anni fa. Vorrei fare una roba serissima, andare da solo con una bella lista civica ‘vota Ferrero, un voto sincero’. Vinco a mani basse”, ha detto l’imprenditore, che ha diverse sale cinematografiche a Roma, parlando alla trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora”.



“Sono di Roma da sette generazioni. Conosco ogni sampietrino- ha aggiunto- Contro Raggi o Calenda? Non me ne frega niente, contro nessuno e a favore della città dove sono nato. Questi sindaci hanno rovinato la città. Abbiamo avuto la sfortuna, e per certi versi la fortuna, del lockdown ma questa signora (Raggi, ndr) aveva tutta la città libera e si mette ad aggiustare adesso i sampietrini? C’è qualcosa che non funziona”.