A Napoli disoccupati chiedono incontro a Renzi ma lui diserta, lunghe proteste: “Siete la rovina d’Italia”

NAPOLI – Lunga contestazione da parte un gruppo di disoccupati nei confronti di Matteo Renzi, ieri al teatro Augusteo di Napoli per presentare il suo libro, “Controcorrente”. I manifestanti, aderenti al movimento di lotta 7 novembre, hanno protestato all’esterno della struttura per l’intera durata dell’iniziativa, nonostante un incontro con un gruppo di parlamentari di Italia Viva.



I disoccupati chiedevano di poter parlare con l’ex presidente del Consiglio che ha però lasciato il teatro usando un’uscita secondaria. Anche qui un gruppo di contestatori è riuscito a intercettare l’auto di Renzi, provando a colpirla con dei calci.

Fuori all’Augusteo, presidiato dalle forze dell’ordine con scudi antisommossa, diversi i cori contro Renzi, chiamato “mariuolo” (ladro in napoletano) insieme al deputato Gennaro Migliore che cercava una mediazione con i manifestanti, mentre ad altri esponenti di Italia Viva è stato detto “siete la rovina dell’Italia”.