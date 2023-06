Cena di raccolta fondi per gli alluvionati a Villa La Personala di Mirandola: ci sarà anche Bonaccini

MODENA – Una raccolta fondi destinata agli alluvionati dell’Emilia-Romagna, e i contenuti dell’evento saranno un momento di arricchimento per tutti i partecipanti e un ulteriore conferma dell’impegno dell’Associazione Futuro Onlus per i progetti di reinserimento lavorativo e il contrasto alla povertà educativa. Sono questi i contorni della cena di beneficenza che si terrà domani sera, 14 giugno, nell’incantevole Villa La Personala, organizzata dall’Associazione Futuro, attività di Agenzia Generali via Emilia Est. Un incontro che avrà come tema conduttore ‘Il coraggio di ripartire in famiglia, nel lavoro e in azienda‘ e ospite il grande cestista italiano Riccardo Pittis, 118 partite con la squadra nazionale di basket e ora stimato mental coach. La sua testimonianza darà un contributo importante al percorso dell’associazione.

Pensata in collaborazione con l’associazione ‘100.000 ripartenze’, la serata gode del patrocinio della Regione, dei Comuni di Modena e di Mirandola, della Camera di Commercio e di Confindustria Emilia Area Centro. Durante l’evento saranno anche illustrati alcuni progetti di Associazione Futuro, in particolare ‘Il talento riscoperto’, finalizzato al reinserimento lavorativo degli over 45, e ‘Un villaggio per crescere’, un’iniziativa di contrasto alla povertà educativo dei minori.

Alla cena sarà presente il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme a rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e professionisti, tutti uniti dall’apprezzamento per l’attività dell’Associazione Futuro e dall’obiettivo della serata, volta a dare sostegno agli alluvionati. “Ringrazio sin d’ora quanti vorranno partecipare all’evento a Villa La Personala e quanti vorranno direttamente contribuire alle azioni benefiche che promuoveremo”, afferma Angelica Ferri Personali erede della famiglia che ha custodito per tanti secoli la bellissima Villa, profondamente segnata dal terremoto che colpì undici anni fa il Modenese e rinata ancora più bella per la determinazione dei proprietari e delle istituzioni che ne hanno riconosciuto il valore.

LEGGI ANCHE: Matrimoni sempre più green a Villa ‘La Personala’ a Mirandola