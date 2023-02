Matrimoni sempre più green a Villa ‘La Personala’ a Mirandola

MIRANDOLA (MODENA) – Matrimoni sempre più green anche a Modena. Soprattutto a Villa La Personala, incastonata nel borgo di Mirandola, un luogo antico riportato a nuova vita proprio attraverso un recupero e restauro pienamente rispondenti ai dettami dell’equilibrio e del rispetto per tutto ciò che la circonda. Le nozze eco sono il risultato di un approccio green sistematico a ogni aspetto dell’evento, per una riuscita di estrema eleganza e raffinatezza. Le nozze sostenibili, infatti, non sono all’insegna della riduzione, ma dell’essenzialità; non della privazione, ma di tutto ciò che è necessario e nulla più; non della ristrettezza, ma della durabilità e dell’uso circolare della maggior parte di ciò che è utilizzato.

Una chimera? Tutt’altro, se i principi da seguire sono chiari, come lo sono per Stefania Zeccarini, responsabile Wedding di Villa La Personala: “Limitare le emissioni di C02, ridurre gli sprechi di cibo e materie prime; evitare l’uso della plastica; utilizzare materiali riciclati o riciclabili“, riassume l’esperta, declinando ogni principio in ciascun aspetto del matrimonio. Se si deve lasciare un’impronta, quest’impronta oggi non può che essere green e deve connotare ogni attività, ogni gesto. Di solito, per altro, ciò che è sostenibile è anche curato, particolare, significativo, bello per la sua essenzialità.

Un binomio che affascina sempre più chi decide di suggellare il proprio amore con un pubblico ‘sì’, certo che scegliendo di costruire una cerimonia sostenibile non rinuncia a nulla e tanto meno alla bellezza di una giornata unica.

Villa La Personala è location adatta per cerimonia e festeggiamenti, consentendo così agli ospiti di raggiungere un luogo solo e di evitare spostamenti che inevitabilmente inciderebbero sull’ambiente. Altrettanto rigorosa è da sempre, in Villa, la scelta delle materie prime e della loro qualità: innanzitutto a chilometro zero, così da evitare ulteriori spostamenti e produzione di C02, e scelta di prodotti di stagione, per esaltare ciò che la natura e il tempo dell’anno offrono.

Due principi, chilometro zero e stagionalità, che con accortezza Villa La Personala suggerisce anche per gli addobbi floreali a chi vuole dare un colore green ad una giornata particolarmente importante della propria vita. Addobbi che, al momento dei saluti, ritrovano una nuova vita, riorganizzati in specialissimi bouquet per gli ospiti a ricordo di una giornata memorabile. E di solito suggellata da una bomboniera che più eco-friendly non si può. Per esempio, preziosità gastronomiche o prodotti naturali che profumano l’ambiente e richiamano il ricordo delle nozze.

Il tocco green può caratterizzare l’abito da sposa. Chi ama il green opta per stoffe naturali o, addirittura, ridà nuova vita agli abiti che incarnano amati ricordi: il matrimonio della nonna o della mamma. Presto la villa avrà un suo orto, da cui attingerà i prodotti anche per le tavole dei matrimoni.