La Personala diventa società benefit: “L’eticità per noi è un valore”

ROMA – La società Personala srl, impegnata nella valorizzazione e gestione di Villa La Personala di Mirandola (Modena), il relais immerso nella campagna emiliana è diventata società Benefit. Un passaggio che rappresenta un’evoluzione del concetto stesso di azienda, perché ha integrato nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Finalità che stanno nel dna della Villa La Personala, mantenuta nelle mani della famiglia Ferri Personali dal 1100 nel borgo di San Giacomo Roncole a Mirandola, in provincia di Modena. Angelica Ferri Personali, la proprietaria della villa ha ricevuto la visita nella magione, della nota Ornella Muti, proprio nei giorni scorsi.

In un orizzonte Esg, l’acronimo che racchiude i tre pilastri della sostenibilità per la Ue, cioè Environment, social e governance, “le aziende sono premiate per la trasparenza e per la condotta etica, con una chiara capacità attrattiva rispetto agli investimenti”, argomenta l’amministratrice unica della società, Angelica Ferri Personali, illustrando i motivi che l’hanno indotta a rendere Benefit l’azienda che presiede. “L’eticità è e sarà sempre più un valore riconosciuto dell’impresa– prosegue-. Mercati e investitori saranno sempre più orientati a premiare aziende che hanno compreso e fatto proprio questo asset”.

Con il riconoscimento di azienda Benefit, La Personala ha ora uno strumento legale che crea una solida base per l’allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso. Il tragico terremoto del 2012 aveva pesantemente lesionato la Villa che, però, forte dei suoi dieci secoli di storia, è ripartita con ritrovata vitalità nel 2021, accogliendo ospiti internazionali e diventando punto di riferimento per la comunità modenese e per le sue eccellenze. In spazi straordinari per storia ed eleganza, offre ricettività alberghiera e possibilità di eventi di qualsiasi genere. Villa La Personala, inoltre, interagisce continuamente strettamente con il territorio in cui è inserita, partecipando alla sua valorizzazione in tutti i suoi aspetti.