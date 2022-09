Dalla bolletta luce sociale al raddoppio del credito d’imposta: la ricetta di Letta contro il caro energia

ROMA – “Scostamento di bilancio? Sull’energia siamo alla settimana decisiva. Noi abbiamo proposto il disaccoppiamento tra energia prodotta da rinnovabili ed energia prodotta da gas, il raddoppio del credito di imposta e l’introduzione di una bolletta luce sociale. Questi tre interventi secondo noi vanno messi subito in campo”. E ancora: “Il governo deve prendere decisioni rapidamente questa settimana. Parte di queste decisioni devono essere assunte a livello europeo, il governo deve avere la forza di far passare certe decisioni. Il rinvio europeo al 7 ottobre sono di vario tipo, come l’Ungheria di Orban. Non è una linea che seguo”. Così il segretario Pd, Enrico Letta ad un incontro organizzato dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna).

ELEZIONI. LETTA: DANNO PER ITALIA COSÌ ANTICIPATE, PD UNICO A VOLERE DRAGHI

“Le elezioni anticipate sono state un danno per l’Italia e la nostra economia. Chi le ha provocate se ne è assunto le responsabilità. Avremmo votato comunque a marzo con una fine ordinata della legislatura. La corsa a mandare via Draghi è stata fatta da tre partiti, oltre a quello in opposizione. Noi gli unici che volevano continuare fino a scadenza naturale“, ha spiegato il segretario dem.

LETTA: FINITA PACCHIA PER UE? MELONI INCOMPRENSIBILE E INQUIETANTE

“È finita la pacchia per l’Europa, dice Meloni, con lei premier. È una frase difficile da capire e inquietante. L’Europa ci ha dato 219 miliardi di euro“. Così il segretario Pd Enrico Letta intervenendo alla Cna.

IUS SCHOLAE, LETTA: NON C’ENTRA NULLA CON ARRIVO NUOVI MIGRANTI

Tra i vari argomenti affrontati dal segretario del Pd anche lo ius scholae. Per Letta “non c’entra niente con l’arrivo di nuovi migranti. Le politiche migratorie si risolvono con una cooperazione rafforzata europea per la redistribuzione. Lo ius scholae riguarda l’integrazione di persone che sono già qui e che sono italiani a tutti gli effetti”.

LETTA: SUD HA CAPITO LA FREGATURA DELLA PROPOSTE DEL CENTRODESTRA

“Nel Mezzogiorno si stanno delineando importanti dinamiche, il M5s sta prendendo voti da destra: questo è molto interessante in prospettiva per i collegi uninominali, molti che all’inizio non lo erano nel Mezzogiorno stanno diventando contendibili. E molti di questi non fanno nemmeno parte dei 60 collegi nei quali si decideranno le elezioni. Il Sud ha capito che la proposta del centrodestra con Salvini al centro è una proposta fatta di nuovi per fregare il Mezzogiorno”.

LETTA: SERVE RIDUZIONE CUNEO FISCALE SIGNIFICATIVA E SHOCK

“L’unica riduzione fiscale che vogliamo è sul lavoro. Vogliamo ridurre le tasse su lavoro e cuneo fiscale. Non spizzichi e bocconi come in passato, poi la gente si arrabbia. La riduzione del cuneo fiscale sia significativa e shock”.

LETTA: GIOVANI ITALIANI FUORI CASA A 30 ANNI, MIO OBIETTIVO 24

“Trent’anni è l’età media in cui oggi gli italiani escono di casa e vanno a vivere da soli, 24 è quella in cui vorrei portarla alla fine della prossima legislatura, come i giovani francesi e tedeschi. Non prendo in esame la Scandinavia, se ne vanno a 18 e mi pare francamente troppo”.

