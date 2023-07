Incendio a Napoli, distrutta la Venere degli stracci. Borrelli: “Vicenda che fa rabbia”

NAPOLI – “L’opera costituita in gran da parte di stracci, quindi materiale infiammabile, era esposta agli agenti atmosferici e agli attacchi vandalici senza particolari misure di sicurezza in una piazza dove purtroppo soprattutto la notte avvengono continui atti di inciviltà e teppismo che noi denunciamo da tempo”. È questo il commento, in una nota, del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli sull’incendio che questa mattina, intorno alle 5:30, ha letteralmente distrutto, in piazza Municipio a Napoli, la Venere degli stracci, l’imponente installazione artistica di Michelangelo Pistoletto.

Ignote al momento le cause del rogo. Sul posto i vigili del fuoco. “In una città dove monumenti, opere d’arte ed edifici storici sono continuamente sotto attacco – conclude Borrelli – questa è l’ennesima vicenda che ci fa veramente rabbia. Non si sa la natura del rogo ma intanto ci addolora sapere che quest’opera è andata distrutta”.