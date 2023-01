Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 gennaio 2023

SCIOPERO DEI BENZINAI IL 25-26 GENNAIO

Due giorni di sciopero dei benzinai, proclamati per il 25 e 26 gennaio, “per porre fine a questa ondata di fango contro una categoria di onesti lavoratori”. Le associazioni di categoria non ci stanno e reagiscono contro “il governo che aumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui gestori”. Intanto, Giorgia Meloni difende le scelte del governo sulla trasparenza dei prezzi e la mancata proroga del taglio delle accise. “Abbiamo scelto di aiutare famiglie e imprese”, ribadisce il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti. Le opposizioni, però, attaccano. “Lo sciopero dei benzinai è colpa di un governo in stato confusionale”, dice la portavoce di Azione Mariastella Gelmini. Per Pd e Cinquestelle “questo governo ha tradito le promesse fatte agli elettori”.

GEO BARENTS AD ANCONA CON 73 NAUFRAGHI

La Geo Barents è arrivata ad Ancona poco prima delle 8 di questa mattina. A bordo della nave umanitaria di Medici senza frontiere c’erano 73 naufraghi, di cui 20 minorenni, salvati al largo della Libia alcuni giorni fa. La Geo Barents ha attraccato nel porto assegnato dal ministero dell’Interno con un giorno di ritardo dopo cinque di navigazione a velocità ridotta a causa del maltempo. I migranti a bordo sono “indeboliti e ammalati” dopo la traversata, ha spiegato Juan Matias Gil, capo missione di Medici senza frontiere. Durante il viaggio, la nave umanitaria ha dovuto affrontare onde “alte oltre 3 metri,” ha aggiunto. Dopo le prime visite sanitarie e le procedure d’indentificazione i minori saranno trasferiti in una struttura della Caritas a Senigallia. Gli adulti, invece, dovrebbero lasciare le Marche per essere condotti in una regione del Nord.

UN PATTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Un patto per la sicurezza sul lavoro, con cui dare risposte in termini complessivi definendo una strategia ampia. E’ questo il senso del tavolo convocato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone con le parti sociali. Insieme a lei altri tre ministri: il titolare della Salute Orazio Schillaci, dell’Istruzione Giuseppe Valditara, della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. All’incontro erano presenti Cgil, Cisl e Uil. “Non c’è più tempo da perdere”, dice Maurizio Landini. Tra due settimane, il 26 gennaio, è in programma un nuovo tavolo per modificare la normativa sull’alternanza scuola-lavoro.

L’ITALIA DELLO SPAZIO PROTAGONISTA ANCHE NEL 2023

“Serve una legge per lo spazio”. Il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia sorride per “la crescita dell’attenzione e delle attività” italiane tra le stelle, ma proprio per questo, dice, “sono necessari dei regolamenti”. Saccoccia incontra i giornalisti per fare il punto sulle attività dell’Agenzia nel 2023, dopo un anno che in cui l’Italia si è accreditata come capofila in diverse missioni, Moonlight e Lunar Lander solo per citarne due. Nei mesi che verranno l’Italia potrà confermarsi di nuovo protagonista nel settore aerospaziale, giocando un ruolo di primo piano in due importanti missioni. Nella seconda metà di aprile l’Italia parteciperà infatti JUpiter ICy moons Explorer, la missione dell’Agenzia spaziale europea che in 7 anni raggiungerà le tre lune ghiacciate di Giove. E poi, a fine anno, partirà Euclid, il programma scientifico Esa per osservare l’universo in cerca di energia e materia oscura.

