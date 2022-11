Il presidente Zelensky annuncia: “Kherson è nostra”

ROMA – Kherson è “nostra”: così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, dopo il ritiro delle forze russe dalla città del sud-est del Paese.

Il capo di Stato, in un messaggio sul social network Telegram, ha scritto: “La nostra gente. Nostra. Kherson”. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, i militari russi che hanno lasciato la regione sono oltre 30mila. In una comunicazione diffusa oggi non si parla di “ritiro” ma di “ridispiegamento”.

