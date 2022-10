Mondiali di pallavolo, le azzurre battono la Cina e vanno in semifinale

Crediti foto Galbiati/Fipav

ROMA – L’Italia è in semifinale ai Mondiali femminili di pallavolo, in programma in Olanda e Polonia. Ad Apeldoorn le Azzurre hanno sconfitto 3-1 la Cina ai quarti (25-16, 25-22, 13-25, 25-17 i parziali). Ben 29 i punti messi a segno da Paola Egonu, compreso quello che vale il passaggio del turno. L’Italia conoscerà la sua prossima avversaria – da affrontare giovedì sera alle 20 – al termine della partita di stasera (ore 20) e sarà la vincente di Brasile-Giappone.

DOVE VEDERE LE PARTITE

I mondiali di pallavolo femminile vengono trasmessi su Rai 2 e su Sky (Sky Sport Arena, canale 204). Sarà possibile vedere i match anche streaming su Raiplay e Sky Go e Now.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it