VIDEO | In Argentina fan pazzi di Justin Bieber: si accampano un mese prima del concerto

ROMA – In Argentina c’è grandissima attesa per il ritorno di Justin Bieber. Il cantante canadese ha in programma due concerti, il 10 e 11 settembre all’Estadio Unico de la Plata di Buenos Aires, e i fan più accaniti hanno già iniziato ad appostarsi con le tende fuori dall’impianto.

I posti più vicini al palco, si sa, sono ambitissimi dagli appassionati, e per battere tutti sul tempo un gruppo di Beliebers (così si chiamano i fan di Justin) si è già piazzato nei pressi dello stadio. Resisteranno fino al 10 settembre? In questo periodo a Buenos Aires le temperature durante la notte scendono sotto i 10 gradi, ma per il momento i giovanissimi, attrezzati con cappotti e tende, non sono intenzionati a mollare.

I Beliebers argentini sono già accampati per il concerto di Justin Bieber che si svolgerà il 10 SETTEMBRE! 😱



Il cantante non torna nel paese dal 2013, dopo che fu bandito per le accuse di aggressione di un fotografo nei confronti dei suoi bodyguards.pic.twitter.com/JPpx80c3Ck — Justin Bieber Italia (@JustinTeamITA) August 9, 2022

Justin Bieber, che recentemente ha dovuto cancellare alcuni show a causa del morbo di Lyme che lo ha colpito, manca dal Paese sudamericano dal 2013. Il 28enne cantante canadese ha avuto problemi legali dopo la denuncia di un fotografo, che ha accusato le guardie del corpo di Justin di averlo aggredito. Per questo motivo, l’Argentina non era presente nel ‘Purpose World Tour’ che si è tenuto tra il 2016 e il 2017. Ma le grane giudiziarie nel Paese dell’idolo delle ragazzine si sono concluse nel 2018 e adesso Justin è libero di tornare a fare ballare tutte le Beliebers argentine.

Cada día se siente más la vuelta del Nro 1 🤩 pic.twitter.com/aG3yUff1SQ — Justin Bieber Argentina Oficial (@JBAOfandom) August 6, 2022

