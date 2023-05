Achille Lauro, Elettra e Michielin, con la vela a Genova arriva la grande musica

GENOVA – Achille Lauro, Alfa, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Mara Sattei, Rovazzi, The Kolors. Sono solo alcuni nomi dell’altisonante line-up del Tezenis Summer Festival, il tour musicale dell’estate targato Radio 105, lungo quattro tappe, che partirà il 9 giugno da Rimini e chiuderà il 30 giugno a Genova, in piazza De Ferrari, dopo essere passato da Messina e Paestum. La chiusura nel capoluogo ligure arriverà in concomitanza del Grand Finale della Ocean Race, la regata intorno il mondo, che taglierà l’ultimo traguardo nelle acque di Genova il 24 giugno e sarà accompagnata da una lunga settimana di eventi che si concluderanno il 2 luglio.

Lo spettacolo musicale, a ingresso gratuito e condotto da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, è stato presentato stamattina a Milano. “La grande musica dal vivo in piazza torna protagonista a Genova”, annuncia il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Il Tezenis Summer Festival sarà uno degli eventi di punta della nostra estate- commenta l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi- ringrazio gli organizzatori per aver scelto Genova come tappa finale: sono certa che Genova risponderà con una grandissima partecipazione di pubblico in quelle che saranno giornate di festa”.