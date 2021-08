Arriva Messi, ma per il Psg tegola Ramos: rischia due mesi di stop

ROMA – Per una stella che si accende, un’altra che rischia di mostrare la propria luce con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti. Accade in casa del Paris Saint-Germain. Nel giorno della presentazione ufficiale di Leo Messi, ‘Le Parisien’ e ‘Canal Plus’ informano che Sergio Ramos potrebbe rimanere lontano dai campi di gioco per due mesi.



L’ex capitano del Real Madrid, uno dei grandi acquisti del club francese, soffre infatti di una lesione muscolare che non gli consente di allenarsi con regolarità. Il difensore spagnolo ha già saltato il debutto del Psg in casa del Troyes e non scenderà in campo nella prima sfida casalinga di sabato al Parco dei Principi, dove è atteso lo Strasburgo.

MESSI: “GIOCHERÒ CON I MIGLIORI, AL PSG PER CENTRARE TUTTI OBIETTIVI CLUB“



“Tutti sanno che lasciare il Barcellona è stata davvero difficile da gestire- ha detto Messi in conferenza stampa- perché dopo molti anni ho dovuto cambiare, ma il fatto di arrivare qui mi ha dato tanta felicità e voglia di iniziare. Sono davvero felice di essere qui, mi sto godendo tutto con la mia famiglia e non vedo l’ora di allenarmi e conoscere i miei nuovi compagni per iniziare questa nuova tappa della mia carriera. Sono sicuro che insieme saremo felici e lotteremo insieme per raggiungere gli obiettivi di questo club. Sarà bellissimo giocare con Mbappè e Neymar, giocherò con i migliori e questo è bellissimo“.