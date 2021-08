Leo Messi sbarca a Parigi, il Psg: “Arriva un nuovo diamante”

ROMA – Un breve video sui social, in cui si vede la Torre Eiffel, i sei Palloni d’oro, una mano che sembra firmare un contratto e la frase “Un nuovo diamante a Parigi”. Così il Psg annuncia l’arrivo di Leo Messi. Nel video, anche le maglie con i numeri di Neymar e Mbappé, rispettivamente la 10 e la 7. E proprio il brasiliano su Instagram ha postato un video che lo ritrae insieme alla Pulce ai tempi del Barcellona. Con tanto di frase di benvenuto: “Di nuovo insieme”. La presentazione di Messi si terrà domani alle ore 11. Dopo 21 anni in Catalogna conclusi tra le lacrime nella conferenza d’addio, per il 34enne Leo comincia una nuova vita.