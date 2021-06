ROMA – Il ministero della Giustizia, guidato da Marta Cartabia, ha inviato al Brasile la domanda di estradizione per Vincenzo Pasquino, narcotrafficante, dopo averlo già fatto due giorni fa per Rocco Morabito, il boss di ‘ndrangheta considerato il secondo latitante più pericoloso. Entrambi erano stati arrestati lo scorso 24 maggio in Brasile. Lo si apprende da Fonti di via Arenula.

