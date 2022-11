Gf Vip, gli animalisti contro Nikita: denunciata per aver tagliato le vibrisse al gatto

ROMA – Due formali denunce sono state inviate dall’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente questa mattina alle procure di Roma e Trieste per il reato di maltrattamento di animali nei confronti di Nikita Pelizon nata a Trieste il 20 marzo 1994 ed attuale concorrente GF VIP 7 il programma in onda sulle reti mediaset. La signora Nikita ha infatti dichiarato di aver tagliato per gioco le vibrisse alla propria gatta.

Nella denuncia accompagnata dal video con le dichiarazioni rilasciate in dirette televisiva dalla concorrente gieffina l’AIDAA scrive che: “Non è chiaro quando sia stato compiuto il reato, certo è che noi ne siamo venuti a conoscenza nei giorni scorsi dalle sconvolgenti parole pronunciate in diretta televisiva durante la trasmissione GF VIP7 in onda sulle reti mediaset. Il taglio delle vibrisse del gatto è sicuramente un’atto di violenza inaudita che mette in pericolo la salute del medesimo, per questo chiediamo di procedere nei confronti del soggetto in oggetto (Nikita Pelizon) per i reati di cui all’articolo 544 del codice penale (maltrattamento di animale)”. Inoltre gli animalisti chiedono provvedimenti seri e conseguenti in riferimento alle gravissime ammissioni della concorrente anche alla direzione della trasmissione di cui è concorrente.

Nel video condiviso dall’associazione, Nikita in realtà esplicita quando ha compiuto il gesto: “Ero piccola.- dichiara la concorrente del Gf vip- ero in un ‘periodo parrucchiera’, tagliavo i capelli a qualsiasi cosa. Ho tagliato i capelli a cento barbie. Ho tagliato anche le vibrisse al mio gatto. Se lo fai lo mandi in crash totale, perdono il senso dell’equilibrio. La mia gatta sembrava ubriaca poverina”.

