Al Gf vip la sfuriata di Pamela Prati: “Di me non si parla più, spero di uscire”

BOLOGNA – “Stasera non mi hai neanche salutato, ormai sono diventata invisibile, spero proprio di andare a casa”. Una sfuriata a tutti gli effetti quella riservata da Pamela Prati ad Alfonso Signorini durante la puntata del Gf Vip di ieri sera, 7 novembre. Era il momento delle nomination, Pamela aveva reagito male alla nomination a suo carico fatta da Edoardo Donnamaria e poco dopo è esplosa anche parlando con il conduttore Signorini. “Spero veramente di andare a casa, anzi dico ‘mandatemi a casa’. Avete di meglio”. La ‘diva’ Pamela, evidentemente, non ha preso bene l’ingresso dei nuovi sei vipponi (tra cui anche tre donne giovani e avvenenti a partire dalla vulcanica Oriana Marzoli) entrati in casa la sera del 3 novembre.

“ALFONSO, SALUTA CHI VUOI TU”

Di fronte alla nomination di Edoardo, Pamela la prende male. E quando cerca di difendersi, replica piccata: “La prendo come mi pare, ora mi devi dire anche come la devo prendere? Non sei più mio amico da oggi”. Ma poi ne ha anche per Signorini. “Da oggi divento trasparente, non fate mai vedere quello che faccio, sono ormai invisibile, in tutti i sensi, mai una gentilezza nei miei confronti. Stasera non mi ha neanche salutato quasi, voglio andare a casa”. Il conduttore risponde: “Ma come non ti ho salutato, Pamela se io salutassi tutti e 20 i concorrenti avrei già chiuso il primo blocco del programma..”. Niente, lei non si placa: “Va bene così Alfonso, saluta chi vuoi tu“.

“IO NON SCLERO MAI, DICO SOLO LA VERITÀ”

Signorini è abbastanza interdetto dalla situazione. “Cosa posso fare per Pamela? Mi dispiace“. Dall’opinionista Sonia Bruganelli arriva un suggerimento ‘perfido’, di farla parlare con Orietta Berti (tra lei e Pamela Prati sono andate in scena più volte situazioni di disaccordo e frecciatine). Signorini ci prova: “Pamela, vuoi parlare con Orietta?”. “No grazie”. “Vuoi un collegamento ponte con Bellavia?”. “No, non voglio parlare con nessuno”. A questo punto Alfonso Signorini passa oltre con le nomination e ci torna più tardi. “Pamela, ti è passata? la sfuriata, lo sclero?”. Lei gelida: “No amore io non sclero mai, dico solo la verità“. Lo studio applaude. Poi c’è una parentesi su Marco Bellavia.

LA DICHIARAZIONE DI PAMELA A BELLAVIA: “ASPETTAMI”

Signorini le dice: “Bellavia ci è rimasto male che gli hai detto che non lo vuoi vedere”. Lei subito: “Non ho detto questo, ho detto che preferisco frequentarlo fuori”. Il conduttore prosegue: “Ma la settimana scorsa avevi detto che lo volevi dentro la casa”. Pamela ha cambiato idea: “Visto il clima, sarebbe meglio di no”. Signorini scherza con Bellavia: “Hai capito Marco? Ti ha dato il 2 di picche...”. Pamela: “Non ho dato il 2 di picche. Marco, ci vediamo fuori che è meglio, fidati”. Ma lui le dice: “Siccome sei molto forte, per me rimarrai dentro molto a lungo. Vorrà dire che mi organizzerò altrimenti. E lei: “No, aspettami“. Lo studio rumoreggia.

“VORREI ANCHE VEDERTI, CI VEDIAMO FUORI”

Lui sorride: “Ma mi sente solo o mi vede anche?”. “Vorrei anche vederti, ci vediamo fuori”, dice lei. Insomma, Pamela Prati corteggia a distanza Marco Bellavia e i fan già sognano la nascita di un amore una volta che l’ex soubrette uscirà dalla casa del Grande fratello vip. I due, del resto, si erano già trovati vicini all’interno della Casa e lui non aveva fatto mistero del suo interesse nei confronti di Pamela Prati. Ma l’umore resta in ogni caso abbastanza ‘nero’: “Mi girano le paiettes, quindi stai attento“, dice a Signorini che scoppia a ridere.

