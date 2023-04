A Rimini la pappa del cane arriva sotto l’ombrellone col delivery. E c’è pure il gelato

RIMINI – A Rimini ci sono spiagge dove si può fare agility con il proprio cane zone dotate di un servizio toelettatura a 360 gradi, in cui trovare persino un nutrizionista su misura e pure il food delivery solo per i 4 zampe. E ci sono persino bagni dove poter portare il proprio gatto. In definitiva, la spiaggia di Rimini è “pet friendly”, ma il bagno in mare, in compagnia del proprio amico con la coda, si fa solo in precise fasce orarie e nelle zone indicate. È stata pubblicata l’ordinanza che disciplina la balneazione dei cani per la stagione estiva per accogliere anche i turisti con il proprio animale al seguito.

A CHE ORA SI PUÒ FARE IL BAGNO CON IL CANE

Anche quest’anno, oltre a scendere in spiaggia, la nuova ordinanza 2023 conferma la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio “pet”. Certo, non a tutte le ore. L’accesso in acqua ai cani è consentito al mattino presto, dalle 6 alle 8, o di sera dalle 18.40 alle 21. Gli stabilimenti che già dispongono di aree attrezzate per accogliere gli animali possono allestire ogni giorno un’area delimitata da boe e adeguatamente segnalata ed individuata dal cartello ‘specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani’, dove è possibile far fare il bagno coi pet rigorosamente tenuti al guinzaglio.

IL BAGNO DEI CANI PER ECCELLENZA È IL ‘DOG NO PROBLEM’

Per fortuna nelle ore più calde del giorno i cani nelle spiagge ‘pet friendly’ possono comunque fare docce e refrigerarsi in fontanelle. Tra le “dog beach” riminesi che sono attrezzate per la balneazione dei cani figura il bagno 81 Rimini “Dog No Problem” www.bagno81rimini.it stabilimento interamente dedicato alla “clientela con la coda”. Qui, chi viene in spiaggia con il proprio animale da compagnia può scegliere tra un’ottantina di ombrelloni e 92 box con recinti attrezzati, dove gli animali, senza limiti di razza o di taglia, possono muoversi liberamente. Due le aree sgambamento (agility dog) in spiaggia, una per i cani di piccola taglia e l’altra per i più grandi.

IL CONSULENTE ALIMENTARE

Inoltre lo stabilimento propone corsi gratuiti con addestratori cinofili e giochi più volte alla settimana. Nel pacchetto di benvenuto sono compresi ciotole, stuoie e annaffiatoi e poi si possono trovare lettini dedicati e persino il gelato per cani. Anche quest’anno si potrà usufruire del servizio di food delivery per cani sotto l’ombrellone. Da quest’anno al bagno 81 sarà presente un consulente alimentare qualificato che fornirà consulenza gratuita durante i fine settimana e non solo. Non mancano poi gli spazi per la toelettatura: oltre alle docce dedicate dove i cani possono fare lo shampoo, ci sono infatti anche due cabine a disposizione con asciugatori.

Altri stabilimenti attrezzati per consentire di fare il bagno in mare agli animali d’affezione sono: il Bagno 80 VidaLoca Beach, www.facebook.com/Spiaggia80vidaloca. E ancora, i cani sono i benvenuti anche al Bagno 85b Gibo www.bagno85bgiborimini.it/spiaggia-cani-rimini.htm . Nella zona di Marina Centro lo specchio d’acqua per il bagno viene allestito ogni giorno dal Bagno 28 Otello http://bagno28otello.com/dog-beach/. A Rimini sono ormai oltre la metà gli stabilimenti balneari che accolgono gli animali in spiaggia e si trovano sia a nord che a sud del porto canale. In questi bagni si possono trovare semplici zone riservate a chi è accompagnato dal proprio animale, con ombrelloni ben distanziati, oppure vere e proprie aree dedicate e delimitate.