‘Uno spritz in meno per evitare il lockdown’: Zaia prepara l’ordinanza per il fine settimana

VENEZIA – “Tirate un po’ il freno a mano in questo prossimo fine settimana, evitate assembramenti, le cene… Lo slogan potrebbe essere ‘uno spritz in meno per evitare il lockdown‘”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera, anticipando che in vista del fine settimana la Regione emanerà un’ordinanza.

“Riguarderà più ambiti, l’abbiamo già abbozzata, ci hanno lavorato l’avvocato Botteon e la dottoressa Russo… C’è anche qualche bella novità di senso civico“, spiega Zaia.