Torna libero l’ex presidente del Consiglio comunale di Foggia

BARI – Il gip del tribunale di Foggia, Antonio Sicuranza, ha disposto l’interdizione per 12 mesi per l’ex presidente del Consiglio comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino, che così torna libero. Iaccarino era stato arrestato lo scorso 30 aprile e finito ai domiciliari per corruzione, tentata induzione indebita e peculato. Secondo il giudice con le dimissioni del sindaco Franco Landella (arrestato il 21 maggio scorso per tentata concussione e concorso in corruzione e poi raggiunto da interdizione) e lo scioglimento dell’assise cittadina sono venute meno le esigenze cautelari.

LEGGI ANCHE: Foggia, revocati i domiciliari all’ex sindaco Landella