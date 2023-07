Bimbo di 6 anni annega in mare durante il centro estivo

BARI – Tragedia a Margherita di Savoia (provincia di Barletta, Andria eTrani) dove un bimbo di sei anni è morto annegato. Il piccolo, originario di Canosa di Puglia, si trovava in mare, nelle acque antistanti il lido “Paradiso dei giovani”: il bambino stava partecipando ad un campo estivo. Non è ancora chiaro cosa sia successo al piccolo, che a quanto pare ha avuto un malore mentre si trovava in acqua.

IL 118: “ABBIAMO FATTO TUTTO IL POSSIBILE”

“Quello di oggi, purtroppo, è un giorno che il 118 vorrebbe non si verificasse mai. Purtroppo – questa la testimonianza del direttore del 118 dell’Asl Bat, Donatello Iacobone, riportata dai media locali – un bimbo di sei anni è stato trovato in arresto cardiaco. Il soccorso sanitario ha posto in essere tutte le procedure di rianimazione cardiopolmonare avanzata previste, con il supporto anche dall’elisoccorso Foggia, prontamente fatto arrivare in tempo. Sono state poste in essere le manovre di rianimazione, un massaggio cardiaco, il bimbo è stato intubato, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare“.