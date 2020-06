Ex Ilva, consiglio di fabbrica in corso e sciopero ancora in atto

BARI – È in corso a Taranto la riunione del consiglio di fabbrica straordinario indetto nel siderurgico per fare il punto su quanto emerso dall’incontro che ieri ha coinvolto le sigle sindacali dei metalmeccanici, i commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria e i ministri Patuanelli (Sviluppo economico), Gualtieri (Economia) e Catalfo (Lavoro).

Nel corso della videoconferenza i sindacati hanno ribadito la contrarieta’ al nuovo piano industriale presentato dalla multinazionale ArcelorMittal che prevede non solo piu’ di 3mila esuberi ma anche il mancato rientro dei 1600 operai rimasti all’Ilva in amministrazione straordinaria. I sindacati sono “pronti a tutto” per evitare i licenziamenti. Ed e’ ancora in corso, infatti, lo sciopero di 48 ore indetto da Usb. Il consiglio di fabbrica dovra’ decidere nuove forme di mobilitazione in attesa del nuovo incontro che dovrebbe tenersi la prossima settimana. Il governo potrebbe co-investire in una newco a cui partecipera’ anche l’azienda.