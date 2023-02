Pisanò (Total Eu): “L’Europa è complessa, sono 27 Paesi sempre in cerca di un accordo”

ROMA – Ventisette Paesi, con società, economie e culture diverse tra loro, chiamati a confrontarsi e a trovare una posizione comune sui temi più “disparati”. Una sfida difficile, come quella dei giornalisti che devono raccontarla, secondo Alessio Pisanò, direttore a Bruxelles del service di produzione audiovisiva Total Eu.

Del lavoro quotidiano delle redazioni il cronista parlerà in occasione di un corso di formazione del Parlamento europeo. L’appuntamento, per giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione, è in programma a Roma il 2, 3 e 4 marzo nella sede dell’agenzia di stampa Dire. “Mi dispiace dirvelo ma l’Europa è complessa” sottolinea Pisanò, presentando il suo contributo al corso. “E come potrebbe essere altrimenti? Ci sono 27 Paesi diversi con 27 economie e 27 società diverse; e poi l’Unione è una realtà nata per rispondere alla guerra, che è andata crescendo nel corso del tempo ma che alla fine ha solo 70 anni”.

Secondo il direttore di Total EU, la complessità accresce la responsabilità del giornalista. “Potete immaginare quanto sia difficile trovare una posizione comune sui temi più disparati, spesso cruciali” dice Pisanò: “E tutto questo noi giornalisti dobbiamo raccontarlo”.

ECCO COME ISCRIVERSI

Le domande di partecipazione al corso di Roma potranno essere presentate attraverso form online fino a giovedì 16 febbraio, insieme con cv e motivazioni. Per richieste di informazioni potrà essere utilizzato anche l’indirizzo email [email protected]