Alessio Pisanò

Giornalista professionista e video giornalista italiano a Bruxelles dal 2008, ha collaborato e collabora in prima persona con agenzie stampa nazionali e internazionali, televisioni nazionali e siti Internet di informazione europea. Nel 2020 ha fondato la start-up europea di informazione TotalEU Production che, grazie a un team di giovani e dinamici giornalisti e comunicatori, racconta l’attualità europea in Italia. Dal 2016 tiene delle letture di giornalismo europeo e video giornalismo all’Università degli Studi di Verona e dal 2018 un omonimo corso all’interno del Mater in Mediazione culturale sempre dell’Università di Verona.