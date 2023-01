Tg Politico Parlamentare, edizione del 10 gennaio 2023

VOLANO I PREZZI DEI CARBURANTI, SI MUOVE IL GOVERNO

Continuano a crescere i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. Secondo i dati dell’Osservatorio del Mise il costo medio al litro della benzina ha raggiunto 1,965 euro, mentre quello del diesel 2,023. Alzano la voce le associazioni dei consumatori denunciando anomalie dei listini dei carburanti. E sul delicato tema anche il governo si mobilita: il vicepremier Matteo Salvini annuncia che presto il Consiglio dei ministri valuterà un possibile intervento. Si muove anche Giorgia Meloni: convocato un vertice col ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il comandante generale della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana, per valutare possibili azioni di contrasto alle speculazioni.

GIORGIA MELONI DA PAPA FRANCESCO PER LA PRIMA VOLTA

Papa Francesco ha ricevuto per la prima volta in udienza privata Giorgia Meloni. Trentacinque minuti di incontro tra il pontefice e la presidente del Consiglio, arrivata in Vaticano col compagno e la figlia. Al centro del colloquio la situazione sociale dell’Italia, con particolare attenzione alla lotta alla povertà e alla famiglia. Poi, temi di politica estera come la guerra in Ucraina e i migranti. Successivamente, Meloni ha ricevuto a palazzo Chigi il primo ministro giapponese Kishida. La premier ha rimarcato l’importanza dei rapporti tra Roma e Tokyo, da elevare secondo Meloni a partenariato strategico. Sintonia sui temi di agenda globale, a partire dal sostegno all’Ucraina e dalla stabilità dell’Indo-Pacifico.

SONDAGGI: FDI SOPRA IL 31%, M5S ALLUNGA SUL PD

Fratelli d’Italia sopra il 31% e quasi 4 punti di distacco tra Cinquestelle e Pd. Sono i dati di un sondaggio SWG, che conferma il partito di Giorgia Meloni al primo posto, con il 31.3% delle preferenza. La crescita, rispetto al 19 dicembre, è dello 0.7. In salita anche il Movimento Cinquestelle: il partito di Giuseppe Conte si attesta al 17.7%, staccando di quasi 4 punti il Pd, in calo al 14. Nel centrodestra la Lega perde mezzo punto e scende all’8.5%. Dietro c’è il Terzo polo, al 7.5. Sotto ancora Forza Italia, al 6.9%. Esulta Fratelli d’Italia. I sondaggi, dice il senatore Nicola Calandrini, sono “la risposta migliore alle polemiche sterili mosse dalla sinistra. Gli italiani hanno recepito il messaggio di noi patrioti e stanno rispondendo positivamente a quella richiesta di coraggio e ottimismo fatta dalla presidente del Consiglio”.

BONUS AUTONOMI E ASSEGNO FIGLI, ECCO LE NOVITÀ

Anche i lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita Iva avranno accesso al bonus di 200 euro previsto dal Decreto Aiuti. Non solo: previsto anche un incrementato di 150 euro per i redditi sotto i 20mila. La misura vuole contrastare il caro vita dovuto all’aumento dei costi dell’energia. L’ampliamento interessa una platea di 30 mila autonomi e circa 50 mila professionisti, tra cui 30 mila specializzandi in medicina. Intanto arrivano i dati relativi all’assegno unico. Tra marzo e novembre 2022 sono stati erogati 11,6 miliardi di euro per 9,5 milioni di figli. Quest’anno proseguirà in automatico il pagamento per chi già ne usufruisce. Solo chi lo richiede per la prima volta dovrà presentare domanda, mentre chi deve segnalare variazioni potrà aggiornare i dati sul sito Inps.

