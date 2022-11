Torture, violenze e pestaggi nel carcere di Bari: ci sono 15 indagati

BARI – Calci e schiaffi a un detenuto, una violenza che è durata quattro minuti. Per la procura si tratta di tortura. I magistrati di Bari indagano su un presunto caso di pestaggio avvenuto all’interno del penitenziario del capoluogo pugliese. Tre agenti della penitenziaria sono stati arrestati con l’accusa di tortura in concorso e sono finiti ai arresti domiciliari, mentre altri sei poliziotti sono stati temporaneamente sospesi.

LEGGI ANCHE: Nell’aula bunker di Santa Maria Capua Vetere inizia il maxi processo sulle violenze ai detenuti

Il blitz è scattato questa mattina all’alba, quando personale della sezione di polizia giudiziaria dell’aliquota dei carabinieri della procura di Bari ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Bari. Sono complessivamente 15 le persone indagate.

CALCI E SCHIAFFI A UN DETENUTO CON PROBLEMI PSICHICI

Le indagini, partite dopo una segnalazione della direzione e del comando della polizia penitenziaria di Bari, riguardano fatti avvenuti all’interno del penitenziario il 27 aprile scorso: agenti avrebbero usato violenza nei confronti di un detenuto di 41 anni affetto da patologie psichiatriche.

Le presunte torture sarebbero state inflitte per circa quattro minuti. Durante il trasferimento dalla cella di detenzione in medicheria, gli indagati avrebbero colpito la vittima con calci e schiaffi per poi cercare di bloccarla sul pavimento. I magistrati ritengono che gli indagati abbiano agito con “crudeltà”, sottoponendo la vittima a un trattamento “inumano e degradante”.

LEGGI ANCHE: Torture in carcere, interviene il ministro: “Addolorato ma ho fiducia nella magistratura”

La procura ritiene che si sia stata anche una “partecipazione omissiva” di altri agenti, che “presenziavano agli atti di violenza senza impedirli”. Nonostante le violenze subite, non sono state segnate lesioni sul detenuto, ricoverato nell’infermeria della casa circondariale di Bari immediatamente dopo il pestaggio. La procura fa sapere che nel corso dell’intera indagine è stata “costante la collaborazione offerta da parte della direzione dell’istituto di pena e del comando della polizia penitenziaria”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it