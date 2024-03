Bari, polemiche per le parole di Emiliano: “Portai Decaro dalla sorella del boss Capriati”

Il governatore della Puglia racconta un aneddoto di quando lui era sindaco di Bari e Decaro era suo assessore

Non si placano le polemiche a Bari. A far discutere questa volta è l’aneddoto raccontato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso della manifestazione a sostegno del sindaco Antonio Decaro, che si è svolta oggi nel capoluogo pugliese.

Il governatore racconta un episodio – immortalato nel video andato in diretta sui social durante la manifestazione – che risale al periodo in cui lui stesso era sindaco e Decaro era assessore, impegnato nella realizzazione della Ztl a Bari vecchia. “È cominciata così l’antimafia di Antonio De Caro. Bussa alla porta, entra bianco come un cencio. Mi dice: ‘Sono stato a piazza San Pietro, e uno mi ha messo una pistola dietro la schiena’. Non abbiamo mai saputo se era una pistola o un dito molto duro, ma così è andata. Lui stava facendo i sopralluoghi per la Ztl di Bari vecchia”, ha raccontato Emiliano. Che poi ha svelato: “Lo presi e andammo a casa della sorella di Antonio Capriati, che era il boss di quel quartiere e gli andai a dire: ‘Vedi questo ingegnere, che era assessore mio, deve lavorare perché qui c’è il pericolo che i bambini siano investiti dalle macchine. Se ha bisogno di bere, se ha bisogno di assistenza, te lo affido”. Poi ha concluso: “Ricordo che dopo pochi mesi andammo a confiscare tutte le case dei Capriati in piazza San Pietro”.

GASPARRI: NON SI VA A CASA DEI BOSS

Immediate le repliche. “Parole sconcertanti di Emiliano. Se i boss minacciano si va in Procura non a casa loro”, scrive su X il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Le frasi sconcertanti di Michele Emiliano, peraltro pronunciate da un palco che avrebbe voluto e dovuto essere contro le mafie, sono sconcertanti e preoccupano perché descrivono un contesto culturale e socio-politico inquinato. Stupiscono ancor di più perché pronunciate da un ex pm. Chiederemo alla presidente della Commissione Antimafia di audire Emiliano e De Caro”, afferma il vicepresidente del gruppo Noi Moderati e componente della commissione Antimafia, Pino Bicchielli.