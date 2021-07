Comunali Napoli, Carfagna incontra Maresca

NAPOLI – La ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna oggi a Napoli per incontrare il candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca nel comitato elettorale del magistrato.



MARESCA: “SE SERVE SONO PRONTO A USARE TONI DURI“

Io sono Catello Maresca, ho sempre avuto questo atteggiamento, e, se le questioni richiederanno toni duri, sono pronto a usarli”. Lo dice, a margine di una visita con la ministra per il Sud Mara Carfagna, il candidato sindaco di Napoli per il centrodestra Catello Maresca, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano di rispondere allo sfidante del centrosinistra Gaetano Manfredi che l’ha accusato di aver “assunto gli atteggiamenti di Salvini”. “Spero in un confronto leale – ha detto – e ribadisco l’invito a un confronto con l’ex rettore. Confrontiamoci subito sulle idee”. “Io – ha ricordato – ho invitato sin dall’inizio il rettore a un confronto sui temi, questo vogliono i i cittadini anche per dare la possibilità di scegliere. Ci saranno proposte alternative, opzioni ideologiche in campo, ma mi sembra più serio parlare di questo piuttosto che essere etichettato come vicino a uno piuttosto che a un altro”.

CARFAGNA: “STRUMENTALE PATTO PER NAPOLI IN CAMPAGNA ELETTORALE”

“Il Patto per Napoli – sottolinea Carfagna – non si fa a fini elettorali, si fa per garantire che il Comune di Napoli possa davvero offrire a tutti i cittadini i servizi di cui i napoletani non possono godere. Farlo in campagna elettorale è alquanto strumentale”.



Sul tema dei fondi agli enti locali, la ministra ha spiegato che “sicuramente lo Stato deve farsi carico del problema degli enti locali che sono in sofferenza. Ne abbiamo parlato anche nel corso di un Consiglio dei ministri qualche mese fa, ma è chiaro che poi i Comuni – ha aggiunto – devono fare la propria parte e servono persone competenti, attente e oculate e credo che Maresca abbia tutte queste caratteristiche”.