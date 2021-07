Lavoratori in psichiatria continuano ad occupare la sede dell’Asp di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Ammonta a circa 500mila euro il rimborso che l’Asp di Reggio Calabria dovrà versare alle cooperative reggine impegnate nel settore della psichiatria e riconducibile alle prestazioni effettuate da gennaio a giugno 2021. L’importo servirà soprattutto per pagare gli stipendi dello stesso periodo ai lavoratori che a tutt’oggi stanno occupando la sede della direzione generale dell’Azienda provinciale sanitaria.

Nel corso dell’ultimo incontro avvenuto nella tarda serata di ieri, a Catanzaro, con il commissario regionale alla sanità Guido Longo e il commissario dell’Asp Gianluigi Scaffidi, è stato garantito che l’importo sarà erogato a breve, inoltre è stato detto che si provvederà anche alla conclusione delle pratiche relative all’accreditamento delle cooperative.



I lavoratori, riuniti nel Coordinamento lavoratori psichiatria (Coolap) e supportati dal sindacato Usb, secondo quanto riferito alla Dire, “proseguiranno nell’occupazione fino a quando non ci saranno garanzie per iscritto di quanto stabilito a Catanzaro”.

“Si tratta di una questione di legalità – ha dichiarato Giuseppe Foti del Coolap – vogliamo leggere il documento nel quale si chiarisce tutta la situazione. Ci sembra strano che ancora non avvenga”.

