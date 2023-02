Sanremo, J-Ax dalla parte di Fedez contro Bignami: “Il rap serve a questo”

ROMA – La performance di Fedez dalla Costa Smeralda al Festival di Sanremo continua a far parlare. Ieri sera, il rapper si è esibito in un freestyle al veleno in cui citava il viceministro alle Infrastrutture Bignami. Durante la performance, l’artista ha poi strappato una vecchia foto che lo ritrae in divisa nazista. Un accaduto di cui, secondo J-Ax, non ci si dovrebbe sconvolgere: “Fedez ha fatto quello che deve fare un rapper, esprimere la sua opinione, dal sottoscritto completamente condivisa. Bisogna che tutti imparino cos’è il rap. Il rap serve proprio a questo“. E aggiunge: “Secondo me, non ha neanche detto cose che non possono essere condivise da tutti. Dovrebbero essere verità. Non ha detto niente di strano. Ha fatto quello che fa un rapper. Ha detto delle cose, anche in maniera fantasiosa, provocando”. Fedez tornerà al Teatro Ariston nella serata dei duetti, quella di domani, per esibirsi proprio con gli Articolo 31.

