Sanremo, Fedez strappa la foto del viceministro Bignami vestito da nazista

BOLOGNA – Boom, Fedez porta la (critica) politica a Sanremo. E lo fa con un testo che, ha spiegato lui stesso poco dopo, “non era stato enunciato alla Rai, non lo conoscevano, me ne assumo tutta la responsabilità“. Dal palco della nave crociera Costa Smeralda, vestito in giacca di pelle, quando mancava poco alla mezzanotte Fedez si è esibito in un “freestyle” a sorpresa in cui ha attaccato due esponenti del Governo: da un lato il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, di cui poi ha anche stracciato la foto che lo ritraeva vestito da nazista durante la sua festa di laurea (foto già emersa pubblicamente e fonte di molte polemiche poco dopo la nomina a viceministro), e poi la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, additata dal cantante per la recente frase “purtroppo l’aborto è un diritto“, che nelle scorse settimane aveva sollevato un polverone di polemiche.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, Amadeus su Blanco: “Era previsto ma ha esagerato”

Con l’attacco a Bignami Fedez risponde alla polemica sul gender fluid sollevata da Fratelli d’Italia nei giorni scorsi criticando la partecipazione a Sanremo di Rosa Chemical: a portare avanti questa linea in Aula alla Camera, arrivando a chiedere alla Rai di ripensarci e di non fare esibire il cantante sul palco dell’Ariston, è stata la deputata Maddalena Morgante. “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, Forse meglio il viceministro vestito da Hitler“, canta Fedez mostrando la foto di Bignami (che dopo strapperà). E subito dopo: “Purtroppo, l’aborto è un diritto. Non l’ho detto io, l’ha detto un ministro” Aggiunge poi il rapper: “A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto”, e qui ironizza, citando un Jovanotti d’annata, sulla guerra legale che da alcuni anni lo vede ‘nemico’ giurato del Codacons: “Ciao Codacons guarda come mi diverto“.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli attacca Chiara Ferragni dopo il monologo a Sanremo: “Voleva sembrare la piccola fiammiferaia”

Nel testo cantato da Fedez, prodotto da Salmo, c’è un po’ di tutto. Ci sono riferimenti all’attualità (a partire dall’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro (“Decido io quando venire, bro me lo preparo, come Matteo Messina Denaro) e anche alla sua vita personale (Fedez cita la ‘sindrome del nano‘ che spesso è stata chiamata in causa per criticare il rapper). Ci sono anche i Maneskin e la loro vittoria a Sanremo 2021, quando Fedez arrivò secondo insieme a Francesca Michielin (e terzo Ermal Meta), c’è il seno nudo di Vittoria dei Maneskin (‘Free the nipple’) e anche un riferimento agli “streaming”, ora spesso presi come indice del successo dei cantanti. Infine, tornando seri nerso la chiusa, il riferimento al suo tumore (“Ho avuto il cancro“) e il ricordo di Gianluca Vialli, da poco scomparso per colpa di una leucemia.

LEGGI ANCHE: Sanremo, lo street artist contro la stola di Chiara Ferragni: “‘Pensati libera’ non è una merce”

Il testo integrale cantato da Fedez:

Uno sciacallo, un avvoltoio e un egocentrico

Entrano in un bar e il barista chiede

Ciao Fedez che cosa ti preparo?

È il ritorno del coglione sulla traccia

A cui nessuno l’ha mai detto in faccia

Che non è un fake

Che non fa video con la scaccia

Caccia vieniti a prendere il perdono tra le mie braccia

Scendo da un catamarano con una carta in mano

Sono Napoleone con la sindrome del nano

Decido io quando venire

Bro me lo preparo

Come Matteo Messina Denaro

Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin

Free the nipple come Victoria dei Maneskin

Fra non sei primo in niente

Se sei primo in Fimi

Che nella vita ha tutto un prezzo

Pure gli streaming

Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite

Forse meglio il viceministro vestito da Hitler

Purtroppo, l’aborto è un diritto

Non l’ho detto io, l’ha detto un ministro

A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti

Ma non lo faccio a spese dei contribuenti

Perché a pestarne di merde sono un esperto

Ciao Codacons guarda come mi diverto

Vabbè sdrammatizziamo, ho avuto il cancro

E come un vero duro sono andato in tele e ho pianto

Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto

Il ricordo di Gianluca che porto su questo palco