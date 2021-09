ROMA – Almeno una persona ha perso la vita nel terremoto di intensità 7,1 sulla scala Richter che ha colpito intorno alle 21 di ieri, ora locale, lo Stato messicano di Guerrero, con epicentro nel capoluogo Acapulco, poco più di 350 chilometri a sud-ovest della capitale Città del Messico. A renderlo noto, come si legge sul quotidiano El Universal, è stato il governatore dello Stato, Hector Astudillo.



Il Servicio Sismologico Nacional aveva inizialmente rilevato una magnitudo di 6,9 Richter, corretta poi a 7,1. Le scosse sono state avvertite negli Stati di Michoacán, Morelos, Oaxaca, Veracruz e anche nella capitale. Oltre al decesso di almeno una persona, avvenuta nella località di Coyuca de Benitez, il sisma non ha fatto registrare gravi danni, se non caduta di macerie, il crollo di alcune recinzioni e dei blackout elettrici, come sottolineato dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador in un messaggio pubblicato sui social media poco dopo la scossa.



L’anno scorso un sisma di quasi la stessa intensità di quello che si è verificato questa notte provocò dieci vittime nello Stato di Oaxaca. Tre anni prima, un terremoto di magnitudo 8,2, sempre in Oaxaca, causò la morte di quasi 100 persone e danni più ingenti.