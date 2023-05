Italiana di 40 anni uccisa con uno sparo in un bar in Messico, è caccia all’assassino

BOLOGNA – Una donna di 40 anni è stata uccisa con un colpo di pistola in un bar di Playa del Carmen, in Messico: la vittima si chiama Ornella Saiu e ha origini sarde. Viveva in Messico da vent’anni. Al momento il movente del delitto non è chiaro: stando a quanto si legge in rete, l’uomo che l’ha uccisa è entrato nel bar ‘Café Ristorante Sabrina‘, dove la donna lavorava, e le ha sparato un colpo in testa senza dire nulla. Era arrivato al locale su una motocicletta e con quella è poi fuggito subito dopo. Ornella Saiu è morta sul colpo.

IL BAR È UN PUNTO DI RITROVO PER ITALIANI

Il bar in cui è avvenuto il delitto è un luogo conosciuto come ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona. Gli inquirenti pensano che l’uomo che l’ha uccisa la conoscesse e il quotidiano ‘Reforma’ scrive che si sta cercando un ex collega, che avrebbe lavorato in passato nello stesso bar. La moto è stata ritrovata dalla Polizia non lontano dal bar, insieme ai vestiti che il killer indossava.

Andrea Lotito, vicepresidente dell’Associazione alberghiera Riviera Maya ha scritto su Facebook un messaggio per Ornella, parlamdo di lei com “eccellente cittadina di Playa del Carmen” e scrivendo che è “un giorno molto triste e senza spiegazioni, senza giustificazioni”. E ancora: “Si sta cercando di fare le cose per bene per Ornella, la famiglia e la comunità Italiana che ha il diritto di indignarsi , conoscere la verità, e ottenere risposte. Queste azioni sono coordinate dal nostro Console Italo Sanpablo”.

Su Instagram, la catena di locali ‘Sabrina Playa‘ (a Playa del Carmen i locali sono tre) ha pubblicato una storia in cui parla di “notizia triste” e si dice molto dispiaciuta dell’accaduto. Spiega anche la scelta di evitare qualunque commento per non interferire nelle indagini.