Regionali Calabria, de Magistris: “Coalizione forte con 8 liste”

NAPOLI – “In Calabria siamo molto coesi, c’è molta armonia, la coalizione è forte, ci sono otto liste e stiamo crescendo. Sono molto soddisfatto”. È l’opinione espressa stamattina, a margine di una iniziativa alla stazione zoologica Anton Dohrn, dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria. “La campagna elettorale si farà da dopo Ferragosto ma dai 100 passi che stiamo mettendo in campo per conquistare i calabresi. Si percepisce – sottolinea – che rappresentiamo la rottura di un sistema trasversale ma anche una proposta, un’alternativa di governo seria: i calabresi conoscono la serietà con cui ho lavorato da magistrato in Calabria e a Napoli da sindaco”.