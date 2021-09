VIDEO | L’affondo di de Magistris: “Conte e M5s dalla parte di chi ha distrutto la Calabria”

REGGIO CALABRIA – “Conte ha fatto una cosa molto grave qualche tempo fa, parlando agli operatori economici di Milano, chiedeva una legge speciale per Milano, cosa che non ho mai fatto, guarda caso, per altre città, poi ha detto che il Movimento 5stelle doveva cambiare rotta perché aveva pensato troppo al Mezzogiorno e quindi doveva pensare più al Nord”. Così alla Dire il candidato presidente della Regione Calabria Luigi de Magistris in merito alla visita dell’ex premier Giuseppe Conte in regione a sostegno della candidata presidente Amalia Bruni.

“Vorrei ricordare al presidente Conte – ha aggiunto de Magistris – che dice di voler rappresentare un nuovo ciclo, che forse bisogna chiedere scusa di tutto ciò che è stato fatto, perché con un bellissimo voto nel 2018 il M5s prese un risultato straordinario al Sud, quindi molti si aspettavano, me compreso che non li ho votati, finalmente un vento di novità, un cambiamento, qualcosa di diverso. Invece il presidente Conte si è abbracciato a quel Partito democratico regionale che ha smantellato i diritti di questa regione. Doveva venire qui a chiedere scusa di tutto ciò che non è stato fatto, aspettative tradite, un Sud abbandonato. Ma soprattutto – ha concluso – qual è la novità se alla fine ha fatto un patto con chi ha governato in questi anni, ha distrutto sanità, diritti, prospettive di lavoro, umiliato un territorio. È veramente sorprendente”.

