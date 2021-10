Regionali Calabria, Carfagna a sostegno di Occhiuto: “C’è una visione chiara per la cura di questa terra”

REGGIO CALABRIA – “C’è una visione chiara e precisa per prendersi cura di questa terra, credo quindi che ci sia una scelta di campo molto facile per i cittadini calabresi, o con noi con un candidato capace, competente, appassionato, profondamente innamorato del suo territorio che con grande generosità ha deciso di mettersi a disposizione e al servizio della propria terra, oppure con uno dei tanti esponenti di una sinistra litigiosa, confusa e caotica”. Così la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna oggi a Reggio Calabria insieme al responsabile nazionale Sud di Forza Italia Francesco Cannizzaro a sostegno del candidato del centrodestra per la guida della Regione Roberto Occhiuto.

“Con Roberto Occhiuto – ha aggiunto – condivido l’idea di un Sud e di una Calabria che sia centrale nel percorso di sviluppo che si apre da qui ai prossimi cinque anni, periodo che coinciderà con una delle stagioni più straordinarie del nostro Paese ed in particolare per il Sud grazie ai fondi del Pnrr che si sommano a quelli fondi strutturali europei e al fondo nazionale di sviluppo e coesione, rispetto ai quali – ha concluso – ho il potere di programmazione”.