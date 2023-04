Aosta, torna colonia estiva di Pinarella: a inizio agosto

AOSTA – Torna il soggiorno estivo alla colonia di Pinarella di Cervia – e sarà “sperimentale” ancora per quest’anno- in programma dal 30 luglio al 9 agosto, per due gruppi di piccoli aostani: il primo dai sei agli 11 anni, il secondo dai 12 ai 15 anni. “Pinarella di luna” lo scorso anno ripartì dopo due decenni di assenza, raccogliendo l’adesione di 66 bambini e ragazzi. Le iscrizioni prenderanno il via dal prossimo mese di maggio. La quota a carico delle famiglie è compresa dai 100 ai 500 euro, calcolati in base all’Isee. Il costo complessivo è di 900 euro a partecipante; il Comune ne coprirà un massimo di 800.

“Siamo al lavoro per creare un’offerta completa per occupare il tempo dei nostri figli durante l’estate- dice il sindaco di Aosta, Gianni Nuti- Il Comune promuove linee di indirizzo inclusivo: forse è un termine che infastidisce qualcuno, per noi il termine è sostanziale perché noi vogliamo che tutte le persone abbiano pari opportunità di frequenza”. L’assessore all’Istruzione, Samuele Tedesco, spiega anche che torneranno i centri estivi, con la “concessione gratuita degli spazi nelle scuole della città, anche in collina e nei quartieri periferici, a soggetti che parteciperanno al nostro bando”. Per Pinarella, l’obiettivo è di aumentare i numeri dello scorso anno, quando i partecipanti furono 66. A curare la colonia marina sarà l’Orsa Summer Camp.