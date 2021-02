VIDEO | In Calabria un centro commerciale virtuale grazie al portale ‘reggioshopping’

REGGIO CALABRIA – Gli acquisti online possono contribuire anche sostenere l’economia del territorio e, quindi, diventare una nuova opportunità da sfruttare per rilanciare il comparto dei piccoli artigiani e commercianti”. Così alla Dire il presidente di Confesercenti di Reggio Calabria Claudio Aloisio nel presentare oggi al palazzo San Giorgio, sede del comune reggino, il portale web reggioshopping.com che si propone di essere il centro commerciale virtuale dell’area metropolitana. Si tratta di una piattaforma al servizio della comunità, promossa da Confesercenti Reggio Calabria e patrocinata dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, che consente agli acquirenti di scegliere facilmente cosa comprare grazie alla divisione in categorie sia degli esercizi commerciali che dei prodotti, e alle aziende di aprire in maniera autonoma un negozio online con diverse funzionalità avanzate.

Il portale è completamente gratuito sia per coloro che vogliono realizzare e gestire il loro spazio virtuale sul web, sia per gli utenti che desiderano acquistare usufruendo della comodità di internet e della sicurezza dei migliori negozi del territorio sostenendo al contempo l’economia reggina. All’interno della piattaforma non ci saranno transazioni di denaro online.

Tutti gli acquisti saranno gestiti direttamente tra l’acquirente e l’esercente. “Reggioshopping.com – ha concluso Aloisio – offrirà un luogo virtuale dove le attività commerciali potranno esporre i loro prodotti e gli utenti scegliere e prenotare il proprio acquisto decidendo se andare a ritirarlo in negozio o farselo consegnare a domicilio”. Alla presentazione era presente l’assessora alle Attività produttive del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò.