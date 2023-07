A Lamezia Terme inaugurata una stanza per donne vittime violenze

REGGIO CALABRIA – È stata inaugurata nel commissariato di polizia di Lamezia Terme (Catanzaro) l’aula Una stanza tutta per sé: l’iniziativa fa parte dell’omonimo progetto promosso dall’associazione Soroptimist International d’Italia, a seguito di un protocollo d’intesa con il dipartimento della Pubblica sicurezza. L’aula è stata realizzata, in collaborazione con Soroptimist club Lamezia Terme, per incoraggiare le donne vittime di violenze domestiche, sessuali e stalking, a rivolgersi alle forze dell’ordine per trovare sostegno in un ambiente accogliente e protetto, durante la fase della denuncia.



Alla cerimonia di inaugurazione, la prima in Calabria, ha preso parte, tra gli altri, la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro. La Soroptimist, nell’occasione, ha consegnato anche un kit portatile, strumento per raggiungere in modo più immediato le vittime vulnerabili qualora non si rechino nella Stanza tutta per sé.