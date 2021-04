Emilia-Romagna, nelle prossime settimane ristori ai locali in regola con i contributi

ROMA – Poche settimane e ristoranti e bar bolognesi incasseranno i ristori regionali liquidati dalla Camera di commercio, come prevede il bando dell’Emilia-Romagna che ha messo a disposizione 21,3 milioni di euro per i locali messi in crisi dalle lunghe chiusure imposte dall’emergenza sanitaria. Tempi brevi, dunque, ma solo per le imprese in regola: circa 900 secondo Confesercenti, sulle oltre 2.000 (2.218), che hanno presentato domanda per avere gli aiuti. Gli altri locali, circa 1.100, non erano in regola con i versamenti dei contributi, ha spiegato nei giorni scorsi l’associazione, chiedendo alla Regione di rivedere i requisiti previsti dal bando, che richiede la regolarità del Durc. Nella liquidazione dei contributi la Camera di commercio ha operato unicamente come braccio operativo della Regione Emilia-Romagna. In ogni caso, precisa la Mercanzia, tutte le imprese la cui domanda presentava irregolarità hanno tempo fino al 31 maggio per regolarizzare la propria posizione e ricevere così i contributi.

L’importo sarà uguale per tutti in regione: è infatti calcolato dividendo lo stanziamento complessivo per il numero delle imprese che hanno presentato domanda.

