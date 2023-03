Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 marzo 2023

CUTRO, PIANTEDOSI SI DIFENDE: FRONTEX NON CI AVEVA AVVERTITO

Da Frontex “nessuna segnalazione di pericolo”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si difende in Parlamento dalle critiche sui soccorsi ai migranti a Cutro. Con un’informativa urgente alla Camera e al Senato sottolinea che “è falso e offensivo” che il Governo sia colpevole dei morti. Con il ritrovamento di una bimba di tre anni e di una donna, salgono a 72 le vittime. Sono 28 i minori deceduti, ottanta ancora i dispersi. “Il naufragio è stato causato da una brusca manovra degli scafisti che volevano evitare i controlli”, aggiunge Piantedosi. Tre sono stati arrestati, si cerca il quarto. Il Titolare del Viminale torna sulle polemiche per le dichiarazioni rilasciate dopo il naufragio. “Non volevo colpevolizzare le vittime”, dice alle opposizioni che oltre alle sue dimissioni chiedono anche quelle di Matteo Salvini.

MELONI: DONNA È UN VANTAGGIO, TI SOTTOVALUTANO

“C’è una buona notizia in quello che può sembrare un pregiudizio: dico alle donne che essere sottovalutate può diventare un vantaggio”. Alla vigilia dell’8 marzo, Giorgia Meloni cita un’espressione usata da Elly Schlein dopo la sua elezione a segretaria Pd. L’occasione è l’aggiunta della sua foto nella Sala delle donne a Montecitorio, dove campeggiano i ritratti delle prime donne ai vertici delle Istituzioni. La ‘chance’, spiega la premier, è cogliere di sorpresa gli uomini, ancora saldamente ai posti di comando, perché “spesso non ti vedono arrivare”. La premier sogna di far arrivare una donna alla guida di un Cda in una grande partecipata. Anche se il vero “tetto di cristallo”, confessa, è il Quirinale dove “è il momento giusto” per una donna.

PNRR, GIORGETTI: A MAGGIO TERZA TRANCHE DA 19 MLD

A maggio arriverà all’Italia la terza tranche da 19 miliardi di fondi del Pnrr. A riferirlo è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in commissione Bilancio al Senato spiegando che “è in corso la valutazione della Commissione europea”. Il nostro Paese, ha precisato il titolare delle Finanze, ha ricevuto finora 66,9 miliardi di euro. Per il 2023 ci sono 96 obiettivi da conseguire: 27 nel primo semestre e 69 nel secondo. Raggiunti tutti gli impegni del 2021 e del 2022. “Credo che un aggiornamento del Pnrr sia necessario, parlarne non dovrebbe essere un tabù”, ha aggiunto Giorgetti concludendo che sul Piano nazionale di ripresa e resilienza “si gioca la capacità di ripresa e crescita dell’Italia”.

A PIOMBINO CONTRO IL RIGASSIFICATORE: “VENGA ANCHE SCHLEIN”

No al rigassificatore di Piombino e alle opere che puntano a un futuro affidato ancora ai fossili. Nella città toscana sabato la manifestazione nazionale dei Movimenti ecologisti. Sarà la prima di una serie di mobilitazioni che coinvolgeranno territori in diverse Regioni assieme ad associazioni e sindacati. “Venga chiunque, anche se in dissenso con le organizzazioni di cui fa parte”, dicono i promotori auspicando una risposta anche da Elly Schlein, neo-segretaria Pd dallo spirito ambientalista. I manifestanti della Rete No Rigass No GNL e i Comitati di Piombino la vorrebbero con loro. Anche se dal Nazareno “non ci ha contattato nessuno”, precisano gli organizzatori.