ROMA – Quarto appuntamento questa sera dal Teatro Ariston di Sanremo con la kermesse canora firmata Amadeus. Per gli amanti del cinema tanti appuntamenti da non perdere: dai classici da Oscar proposti da Paramount (stasera in onda ‘Le streghe di Eastwich’ alle 21.20) e Canale 5 (Blue Jasmine ore 23.40) alla settimana horror di Italia 1, che stasera propone ‘Madre!’.

Rai 1

Festival di Sanremo | 21.25

Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles | 21.20 Telefilm – L’ISIS lancia dei missili balistici contro Israele ed Arabia Saudita, facendo credere che l’attacco provenga dall’Iran. Il sistema di difesa cerca d’intercettarli. Rai 3 Si muore tutti democristiani | 21.05

Enrico, Fabrizio e Stefano sono tre amici e colleghi di una vita che condividono ideali politici di sinistra. Gestiscono una piccola casa di produzione barcamenandosi tra spot e riprese di matrimoni, ma sperano di tornare a realizzare documentari a tema sociale. Un giorno ricevono una proposta economicamente alettante che sembra andare incontro ai loro desideri. Peccato che la faccenda abbia dei risvolti poco etici.

Rete 4 Quarto grado | 21.30 Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata. Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Canale 5 Festival della Papera | 21.50 Lorella Cuccarini e Marco Columbro presentano il Festival della Papera. Una giuria d’eccezione per incoronare la papera vip “regina”. Italia 1 Madre!- Prima tv | 21.25 Inquietante horror con Javier Bardem e Jennifer Lawrence. Una coppia affiatata accoglie in casa due ospiti inattesi. La loro vita si trasforma in un incubo infernale

La 7 Propaganda Live | 21.25