Covid, il bollettino del 7 gennaio: 108.304 nuovi casi e 223 morti

ROMA – Sono 108.304 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 219.441) e 223 i decessi (ieri 198). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 7.083.769 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime sono 138.697. Sono 1.674.071 le persone attualmente positive, mentre quelle guarite sono in tutto 5.270.994. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi processati oggi sono stati 492.172 (i test totali sono 145.945.664), mentre il tasso di positività, ieri pari al 19,28%, oggi balza al 22%. Sul fronte del sistema sanitario aumentano i ricoveri con sintomi (+764), per un totale di 14.591, e le terapie intensive (+32) per un totale di 1.499.