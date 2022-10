Barcolana 54, dove seguire la diretta della regata più grande del mondo

ROMA – Tutto pronto per l’evento clou della Barcolana, la più grande regata a vela del mondo, che tradizionalmente si svolge la seconda domenica di ottobre. A raccontarla minuto per minuto sarà la Rai, come di consueto main media partner della manifestazione.

I Tg, Rainews24, i Gr e la Tgr racconteranno lo svolgimento della regata, la Tgr Friuli Venezia Giulia continuerà a diffondere immagini e storie da Trieste in diretta mentre sarà Rai Sport (e Rai3 sul canale 103 per il FVG) – con la voce di Giulio Guazzini, domenica 9 ottobre a partire dalle 10 – a descrivere, live, ogni attimo della gara.

Non mancherà, poi, il supporto delle reti: ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone si collegherà con la Barcolana e con la voce di diversi ospiti racconterà lo spirito della regata triestina mentre ‘Radio di Bordo’ (Radio1), live dalla città giuliana, avrà il compito di mescolare sport e territorio, in onda sabato 8 ottobre alle ore 11.05 con le dirette di Germana Brizzolari.

Sempre sabato 8 ottobre, “Lineablu” (Rai1) tornerà con la tradizionale puntata ‘speciale in diretta’, in uno studio all’aperto realizzato per l’occasione. E, da lì, Donatella Bianchi racconterà il grande spettacolo di Barcolana e il rapporto che lega da sempre uomini e mare senza tralasciare temi di grande respiro come quelli legati all’ecologia e le novità della nautica.

All’edizione numero 54 della Barcolana sarà presente anche Rai Canone che proporrà ‘Un abbonato in prima fila’ insieme alla Marina Militare: saranno sei i fortunati ragazzi che saliranno a bordo della Amerigo Vespucci nel porto di Venezia e scenderanno a Trieste dopo la navigazione notturna per assistere alla regata. Una esperienza che verrà seguita da Raiplay con una ospite di eccezione: Veronica Maya.

Raiplay, domenica 9 ottobre, dal canto suo proporrà anche la diretta in streaming della Barcolana. Oltre ai Tg, anche Uno Mattina (Rai1) proporrà nella giornata di lunedì 10 le immagini più scenografiche dal Golfo di Trieste e l’arrivo al traguardo di fronte al porto.

Importante anche il supporto di Radio2 che – prima del colpo di cannone di domenica 9 ottobre ne ‘le lunatiche’ e ‘Prendila così’ – proporrà al pubblico sintonizzato storie e suggestioni di velisti affermati e non. Molto attiva anche la radio in lingua italiana e slovena proposta dalla sede regionale del Friuli Venezia Giulia (i programmi saranno realizzati nello studio RF allestito presso il villaggio di Barcolana).

