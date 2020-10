La mascherina obbligatoria ovunque? L’infettivologo Bassetti: “È sbagliato, stesso errore del lockdown”

GENOVA – “Rendere obbligatoria la mascherina in tutta Italia, all’aperto, senza alcuna distinzione tra le aree geografiche a più alta e più bassa circolazione endemica è sbagliato”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“L’uso delle mascherine ha senso solo in luoghi confinati, laddove non sia possibile avere certezza e garanzia del necessario distanziamento fisico oppure all’aria aperta, quando non si riesca a mantenere il distanziamento fisico- ribadisce l’infettivologo- ho provato a cercare evidenze scientifiche sull’uso della mascherina all’aria aperta e dei potenziali benefici sulla trasmissione del virus, ma non ne ho trovate”.

“SI RICOMMETTE L’ERRORE FATTO COL LOCKDOWN: UNA MISURA UNICA PER L’ITALIA”

Il presidente della Società italiana di terapia antinfettiva sottolinea che “fino ad aggi, le Regioni e le amministrazioni locali hanno inasprito o alleggerito i provvedimenti preventivi sulla base dei dati epidemiologici locali, che sono gli unici attendibili. Si ricommette l’errore commesso con il lockdown: un’unica misura per tutta l’Italia, senza tener conto delle differenze regionali e locali”.

Bassetti precisa che “nessuno mette in dubbio l’importanza della mascherina e di tutte le altre misure di prevenzione (che non vengono minimamente nominate nel dpcm), ma il rischio è di ottenere l’effetto contrario. Se nessun altro paese al mondo ha preso questo provvedimento su scala nazionale e per decreto, ci sarà una ragione?”.