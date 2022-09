Il M5s presenta i candidati nei collegi del Lazio, con la ‘benedizione’ di Conte

ROMA – La ‘benedizione’ del presidente Giuseppe Conte, in diretta da Milano, ha lanciato stamattina la campagna elettorale del plotone dei candidati del Movimento Cinque Stelle alla Camera e al Senato nei collegi del Lazio: la presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina allo Scout Center di Roma, alla presenza della coordinatrice regionale del M5S, Valentina Corrado, del vicepresidente vicario del Movimento, Paola Taverna e della coordinatrice del comitato Enti locali, Roberta Lombardi. In collegamento anche il vicepresidente M5S del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo.

L’evento, hanno dichiarato dal coordinamento regionale pentastellato, “ha dimostrato ancora una volta il grande entusiasmo del Movimento 5 Stelle e la grande partecipazione degli attivisti, qualcosa di cui dobbiamo essere fieri e per cui dobbiamo continuare a lavorare”. Per Corrado, che è anche assessore regionale al Turismo, “in questi anni come Movimento Cinque Stelle abbiamo raggiunto grandi risultati, oltre l’80% del nostro programma elettorale è stato realizzato con interventi chiave quali il reddito di cittadinanza, il decreto Dignità e il superbonus, solo per citarne alcuni. Siamo dalla parte giusta e sulla buona strada per continuare questo percorso”.

“Ci davano per morti e per spacciati, eppure noi siamo ancora qui, con le nostre cinque stelle che brillano più che mai e continueremo a lavorare per portare avanti le nostre battaglie e i nostri progetti”, ha commentato Taverna. Secondo Lombardi, assessore regionale alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale, “i temi della transizione ecologica, dell’energia pulita per arrivare a un mondo green e sostenibile continueranno a essere al centro dei nostri programmi e del nostro impegno nelle istituzioni e fuori”.



“Non abbiamo dimenticato i nostri principi, i nostri valori e la nostra identità, in questo momento difficile dobbiamo stare dalla parte degli ultimi, che per noi sono sempre i primi, e ci servono cuore e testa per portare avanti le buone idee e la coerenza” ha assicurato Castaldo. La chiosa è stata affidata al leader del M5S ed ex premier Giuseppe Conte: “Possiamo guardare le persone negli occhi e con la schiena dritta, andiamo avanti su questa strada perché abbiamo tutte le carte in regola”.



I CANDIDATI M5S NEL LAZIO ALLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE

COLLEGI PLURINOMINALI ALLA CAMERA

Lazio 1 – P01

De Santoli Livio

Salafia Angela

Tuzi Manuel

Guadagno Eleonora

Lazio 1 – P02

Colucci Alfonso

Di Iorio Gianpiera

Bella Marco

Giowine Malgorzarta Marta

Lazio 1 – P03

Silvestri Francesco

Flati Francesca

Balestrieri Giacomo

Monica Bellisario

Lazio 2 – P01

Sassara Simona

Selli Maurizio

Cremoncini Paola

Lazio 2 – P02

Fontana Ilaria

Bono Gianluca

Lauretti Federica

Prisco Aniello

COLLEGI PLURINOMINALI AL SENATO

Lazio – P01

Maiorino Alessandra

Monaldi Roberto

Lupo Giulia

Martens Marco

Lazio – P02

Patuanelli Stefano

Calì Adriana

Erbetti Massimo

Di Giacinto Marina

COLLEGI UNINOMINALI ALLA CAMERA

UO1 Municipio I – Luigi De Santoli

UO2 Municipio III – Manuel Tuzi

UO3 Municipio V – Luigi De Santoli

UO4 Municipio VII – Francesca Flati

UO8 Velletri – Sante Narcisi

UO9 Guidonia Montecelio – Viviana Carbonara

UO5 Municipio X (Ostia Pomezia) – Marco Bella

UO6 Municipio XI (Monteverde) – Emanuele Ceccato

UO7 Municipio XIV (Cassia Flaminia) – Carola Penna

UO1 Viterbo – Rosita Cicoria

UO2 Rieti – Roberto Casanica

UO3 Latina – Gianluca Bono

UO4 Frosinone – Ilaria Fontana

UO5 Terracina – Anna Mattiello



COLLEGI UNINOMINALI AL SENATO

UO2 Municipio XIV – Alessandra Maiorino

UO3 Municipio V – Giuseppe Cracchiolo

UO4 Municipio VII – Giulia Lupo

UO1 Viterbo – Massimo Erbetti

UO5 Guidonia Montecelio – Stefano Chirico

UO6 Latina – Anna Sacchetti

