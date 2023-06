Milan, è rivoluzione: Maldini e Massara a un passo dall’addio

ROMA – “Non facciamo scherzi” perché “tu sei il Milan”. La rivoluzione che si profila all’interno del Milan è un campanello d’allarme che suona già tra i tifosi rossoneri. Ricky Massara e soprattutto il dt Paolo Maldini sono ad un passo dall’addio alla società rossonera, manca ormai solo l’ufficialità. Dopo l’annuncio del ritiro di Zatlan Ibrahimovic, un altro pezzo di storia milanista è sul punto di lasciare.

Al centro ci sarebbero divergenze relative al progetto rossonero, quelle appianate un anno fa, quando sia Maldini che Massara rinnovarono a inizio luglio un rapporto che anche allora sembrava ormai incrinato, ma che oggi sembrano diventate insanabili.



I SOSTITUTI DI MALDINI E MASSARA

Nonostante i risultati, la qualificazione alla prossima Champions League e la semifinale raggiunta quest’anno, la società non sarebbe soddisfatta del rendimento della squadra al punto di essere arrivata ad un addio con la leggenda rossonera. Ma non solo. Perché la dirigenza rossonera avrebbe addirittura già trovato i sostituti. Secondo www.milannews.it, infatti, la gestione del mercato passerà nelle mani di Giorgio Furlani, amministratore delegato del club dallo scorso novembre. C’è poi la figura di Geoffrey Moncada, capo dello scouting milanista che lavora in rossonero dai primissimi tempi di Elliott.