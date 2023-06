Salvini: “Non mi fate domande di calcio, è una settimana delicata”

NAPOLI – “Basta che le domande non siano sul calcio, perché per i non interisti questa è una settimana delicata”. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a Messina per partecipare a un convegno sul Ponte sullo Stretto, scherza così in merito alla finale di Champions League che sabato vedrà di fronte i nerazzurri, che hanno sconfitto il Milan in semifinale, e il Manchester City.

